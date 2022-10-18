الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسانطلق المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في وزارة الصحة اليوم, الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز الرميح، بحضور نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني علي المطيري.ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، والمحافظة على سرية المعلومات الحساسة لدى الكوادر البشرية في الجهات الوطنية والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية داخل المنظمة بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، كما يهدف المعرض إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى موظفي الجهات الوطنية المستضيفة للمعرض، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية وأساليب المخترقين المتجددة، ومساندة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة.ويتكون المعرض من (4) أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض لمحة عامة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وأدوارها في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ويقدم المعرض الاستشارات السيبرانية للزوار والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب.// انتهى //19:41ت م0183