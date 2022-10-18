الرباط 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك بالرباط اليوم، بنائب رئيس مكتبة الملك عبدالعزيز بالدار البيضاء الدكتور محمد صغير جنجار، حيث تباحث الجانبان سبل تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وتطرق اللقاء إلى إمكان الشراكة بين الجانبين في تطوير مكتبة الإيسيسكو، التي ستشهد نقلة نوعية تواكب الحاضر، وتتطلع إلى المستقبل، حيث تعتزم المنظمة إتاحة جميع إصداراتها الورقية رقميًا لجميع القراء في العالم.كما نُوقِشت إقامة سلسلة من الندوات السنوية الهادفة إلى بناء تراكم معرفي، ومقترح ترجمة أهم الأعمال والمقالات الفكرية الأجنبية فور صدورها إلى اللغة العربية، إضافة إلى التعاون في تطوير السياسات الثقافية ذات العلاقة بمجال الكتاب والنشر والمطالعة.// انتهى //20:00ت م0184