الأحساء 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستفقَّد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء - اليوم - مركزَ أم العراد التابع للمحافظة، حيث كان في استقبال سموُّه رئيسُ المركز محمد بن مانع بن جمعة، وعدد من الأهالي.وأكدَ سموُّه خلال لقائه أهالي مركز أم العراد أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب ، ناقلاً لهم تحيات سموِّ أمير المنطقة الشرقية وسموِّ نائبه.وقدَّم ابنُ جمعة شكرَه وتقديرَه لسموِّ محافظ الأحساء على زيارته واهتمامه بمراكز المحافظة.// انتهى //20:25ت م0186