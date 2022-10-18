الباحة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسنفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة اليوم ورشة عمل بعنوان "بناء قدرات المزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية بالمنطقة", وذلك بمسرح الفرع .ونوّه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني في كلمته بأن القطاع الزراعي يُعد أحد الركائز المهمة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.وأشار الزهراني إلى أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها تطوير وتحسين إدارة الموارد المائية والأرضية في القطاع الزراعي، وانطلاقاً من هذا الاهتمام وُضِعت الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في المملكة حتى عام 2030م، حيث أخذت في الحسبان ضرورة تبني جميع التوجهات والمتغيرات المستقبلية لتعظيم الفائدة من المياه والاستغلال الأمثل والكفء للموارد الزراعية المحدودة بالموارد المائية والأرضية لتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية الزراعية لمناطق المملكة المتباينة بالاعتماد على الميزة النسبية للمناطق في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة.وأكد أن الوزارة عملت على دراسة التركيبة المحصولية لعموم مناطق المملكة؛ بهدف رفع وتحسين الإنتاجية من وحدة المساحة، مع وضع برنامج لإدخال المحاصيل الواعدة ضمن خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مع ضرورة بناء ورفع القدرات للمزارعين والقياديين في مجال التركيبة المحصولية.وأوضح أنه لا بد من رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المحافظة على الموارد المائية والأرضية، وإدخال أنظمة وتقنيات الزراعة الحديثة المختلفة مثل الزراعة المائية, والهيدروبونيك, والأكوابونيك, حيث تعمل على توفير المياه بنسبة تزيد عن 90%، مع زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة.// انتهى //20:30ت م0188