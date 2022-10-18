سيئون 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسعُقدت الدورة التدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب في 3 محافظات يمنية (حضرموت - أبين - لحج )،المقامة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، وهذا يأتي بإسهامات ثلاثية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ومؤسسة صلة للتنمية، في 5 محافظات، هي: حضرموت، أبين، لحج، تعز، الحديدة.وتأتي الدورة التدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية ضمن المكون الأول لمشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن؛ تعزيزاً لمهارات الفريق الفني الميداني وبناء قدراتهم الفنية واستدامة المشروع، لما لهذا المشروع من إسهامات مهمة وكبيرة على المجتمع في حل العديد من مشكلات انقطاع المياه وصعوبة الحصول عليها.وتشتمل الدورة التدريبية على العديد من المحاور الفنية والإدارية التي صممت وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لضمان المخرجات المنشودة من المشروع في المحافظات المستفيدة.الجدير بالذكر أن مشروع الطاقة المتجددة سيسهم في الوصول إلى مصادر مياه نظيفة وآمنة باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة ورفع الكفاءة التشغيلية لمنظومات مياه الشرب؛ تحسيناً لجودة الحياة في هذه المحافظات، وتحقيقاً لاستفادة أكثر من 62,000 مستفيد من الفئات الأشد احتياجاً، وتحقيق الأمن المائي، وتعزيز الصمود الريفي.ويشمل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن إعادة تأهيل الآبار عبر تنفيذ 12 منظومة مياه شرب بالطاقة المتجددة، وتوفير 35 منظومة ري زراعية بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الطاقة لـ 20 مرفقاً تعليمياً وصحياً، وإمداد 133 منزلًا بالطاقة المتجددة.وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من (224) مشروعاً ومبادرةً تنمويةً؛ نفَّذها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، هي: التعليم،الصحة، المياه،الطاقة،النقل،الزراعة والثروة السمكية،بناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى//20:40ت م0189