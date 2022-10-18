القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستعقد جامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة المغرب، والاجتماع (58) للمكتب التنفيذي برئاسة مصر، يومي الأربعاء والخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة.وسيناقش الاجتماع العديد من البنود ذات الأهمية البالغة للدول العربية كافة، وفي مقدمتها تعزيز العمل المناخي ودعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، كما سينظر الاجتماع في دعم جهود "المجموعة العربية قضايا ومفاوضات تغير المناخ" للحفاظ على المصالح العربية المشتركة في قضايا تغير المناخ المطروحة على الساحة الدولية.يذكر أن مجلس الوزراء العرب المسؤول عن شؤون البيئة، اعتمد في اجتماعه التأسيسي عدداً من البرامج لترجمة الإعلان العربي عن البيئة والتنمية إلى مجالات تعاون مشتركة، من بينها مكافحة التصحر، ومكافحة التلوث الصناعي، ونشر الوعي البيئي، كما اتسعت اهتمامات المجلس لتشمل موضوعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري التي تؤثر على جودة حياة المواطن العربي.//انتهى//20:47ت م0190