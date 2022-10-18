القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عقد ندوة بعنوان "صعود السينما السعودية: تطوير المواهب، ووسائل الدعم والتحفيز"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من المهرجان المقرر انطلاقها خلال المدة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.وأفادت إدارة المهرجان في مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، بأن الندوة ستناقش وضع السينما السعودية، والعوامل الكامنة وراء تطوراتها الملحوظة التي تحققت في المدة القصيرة الماضية، إضافة إلى استعراض البرامج الإبداعية التي خطط لها المتخصصون في المملكة؛ بهدف تطوير المواهب السعودية وتمكين المبدعين من سرد القصص الأصلية، وكذلك الحوافز المقدمة لتشجيع منتجي الأفلام الدوليين على التصوير في المملكة.وأضافت أنه سيشارك في الندوة مجموعة من صانعي الأفلام السعوديين، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الأفلام التي وضعت إستراتيجية وطنية لدعم وتعزيز النمو طويل الأجل لصناعة الأفلام والقطاع الثقافي السعودي المستدام.يُذكر أن هيئة الأفلام تستهدف زيادة جودة وكمية الإنتاج السينمائي المحلي، مع الاستفادة من التآزر التجاري والإبداعي الحالي في المملكة.//انتهى//21:00ت م0191