الخرطوم 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكدَت جمهورية السودان أن قرار تخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع لجميع الدول الأعضاء في "أوبك بلس".وأفادت الخارجية السودانية - في بيان لها اليوم- بأن بلادها تتابع باهتمام تداعيات القرار الذي صدر عن اجتماع "أوبك بلس" الأخير حول تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، كونها عضواً في المجموعة.وأكدَت دعمَها للقرارَ الذي بُنِيَ على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقِّق استقرار أسواق الطاقة، ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.//انتهى//21:29ت م0195