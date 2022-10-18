تونس 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكدت الجمهورية التونسية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية بشأن قرار مجموعة "أوبك+" في خفض إنتاج النفط.وأوضحت "الخارجية التونسية" في بيان لها اليوم، أن القرار اتُّخذ بإجماع دول المجموعة كافةً الذي جاء من منطلق طبيعته التقنية البحتة، وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية التي تشهد عدم استقرار.//انتهى//21:43ت م0197