القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستواصلت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه -المنعقد حالياً بمصر- لليوم الثالث على التوالي، وتضمَّنت عدداً من الجلسات الفنية والنقاشية وورش العمل حول القضايا المعنية بالمياه وتأثير تغيرات المناخ.وعُقدت جلسة لمنتدى سياسات الدعم والاستثمار في قطاع المياه التي ينظِّمُها الاتحادُ الأوروبي، والاتحادُ من أجل المتوسط، والاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية، وكذا اجتماع مركز الأعمال المصري الهولندي حول إدارة المياه، والاجتماع الدوري للهيئة المشتركة لإدارة خزان الحجر الرملي النوبي، والمنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في مجال المياه.كما عُقدت عدة جلسات فنية حول تجارة وسلامة الأغذية، وإعادة استخدام المياه لإطلاق العنان للإمكانات الإقليمية، ودور إدارة الموارد المائية في إدارة مخاطر الكوارث، وعرض التكيف المبتكر للمياه من أفريقيا، وتمكين المرأة في دبلوماسية المياه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمشاورة الوطنية حول التكيف المحلي في قطاع المياه.وشدَّد المشاركون في جلسة "منتدى سياسات التمويل والاستثمار المائي" التي نظَّمها الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ فيما يخص مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.فيما أكدَ المشاركون في جلسة "العدالة المناخية وسُبل التكيف معها" أن الدول الأفريقية من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة التغيرات المناخية، داعين إلى تبنِّي المزيد من المبادرات؛ للالتزام بتوفير الدعم والعدالة المناخية ومواجهتها والتكيف معها.//انتهى//22:02ت م0203