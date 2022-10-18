الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأكدَ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد إقامة قرعة خليجي 25، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في العراق، على أن يسبق القرعة عقد ثلاثة اجتماعات خاصة باللجان، وهي لجنة المسابقات، ولجنة الحكام، واللجنة الإعلامية.وضمن التحضيرات الخاصة بحفل القرعة؛ وُجهت الدعوات لبعض اللاعبين من نجوم الكرة الخليجية لحضور مراسم القرعة التي تُعدُّ الخطوة الأولى والإعلان الرسمي لإقامة البطولة.وقال الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي: إن جميع الترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة بحفل مراسم قرعة خليجي 25 تسير وفق ما تم الإعداد له، كما ستُعقد اجتماعات تنسيقية في الأيام القليلة المقبلة بشأن آخر التطورات الخاصة بالحفل من النواحي كافة، ومع جميع الأطراف ذات الصلة".وأضاف الرميحي :"الاستعدادات في العراق تجري على قدم وساق لاستضافة البطولة، التي ستكون كرنفالاً خليجياً، حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة سواء فيما يتعلق بترتيبات القرعة أم التي تخص البطولة بشكل عام أم الاجتماعات المتعلقة باللجان، كما ستشهد الفترة المقبلة إعلان المزيد من التفاصيل".// انتهى //22:34ت م0208