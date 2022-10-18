جيزان 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستشاركُ جامعةُ جازان في معرض التعليم الدولي الـ 18 المقام في مركز إكسبو الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال المدة من 19 - 22 أكتوبر 2022م وذلك ضمن مشاركة وزارة التعليم في المعرض تحت عنوان "أدرس في السعودية ".وأوضحَ عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور يحيى فقيهي أن مشاركة الجامعة تأتي للتعريف بتجربتها في استقطاب الطلبة الدوليين ضمن برنامج المنح الدولية بالجامعة؛ الذي يعد أحد البرامج المميزة على مستوى الجامعات السعودية، إلى جانب التعريف بالتنوع الثقافي للمملكة، وإبراز جودة التعليم العالي باستعراض ماحققته الجامعة من مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.وأشار الدكتور فقيهي إلى أن مشاركة جامعة جازان تعدُّ فرصة لعرض برامج المنح الدراسية، وتفاصيل عملية القبول، ومميزات المنحة الدراسية للطلبة الدوليين بالجامعة.// انتهى //22:35ت م0209