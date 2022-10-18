الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسافتتح معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي - اليوم - بطولة العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2022، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 - 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي النمر، إلى جانب عدد من رؤساء اتحادات دول الأندية المشاركة، عرضاً مرئياً بالليزر، وعدداً من الفقرات المختلفة والمتنوعة.ورحب معالي نائب وزير الرياضة بالفرق المشاركة في هذه التظاهرة العالمية في بلدهم الثاني، معلناً عن انطلاق البطولة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في تقديم منافسات رياضية رائعة، تعكس حجم التطور الكبير في لعبة كرة اليد على مستوى العالم.وتلعب البطولة بنظام المجموعات، حيث قسمت الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلاً من: ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية مضر السعودي، الأهلي المصري، بنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق كيلسي البولندي، الكويت الكويتي، تاوباتي البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق برشلونة الإسباني، مينيستروس المكسيكي، الترجي التونسي، ويتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور نصف النهائي، والفائز منهما يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.وشهد اليوم الأول تغلب فريق تاوباتي البرازيلي على فريق الكويت الكويتي في أول لقاءات البطولة، بنتيجة 32-28 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتمكن فريق ماغديبورغ الألماني، من تحقيق فوزه الأول على فريق سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما حقق فريق برشلونة الإسباني فوزه الأول على فريق مينيستروس المكسيكي بنتيجة 50-18، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فيما خسر فريق مضر مواجهته الأولى أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة 30-36 ضمن المجموعة الثانية.وتتواصل لقاءات البطولة في يومها الثاني غداً بإقامة أربعة لقاءات، حيث يلتقي فريق كيسلي البولندي بفريق الكويت الكويتي عند الساعة 12:15 ظهراً، وفي اللقاء الثاني الذي ينطلق عند الساعة 2:30 ظهراً، يلتقي فريق الترجي التونسي بفريق مينيستروس المكسيكي، ويلعب الخليج السعودي أول لقاءاته أمام فريق سيدني الأسترالي عند الساعة 4:45 عصراً، فيما تختتم مواجهات الغد بمواجهة تجمع بين فريقي مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي عند الساعة السابعة مساءً.// انتهى //23:03ت م0212