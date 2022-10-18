جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة علي داود - اليوم - اتفاقية تعاون بين المؤسستين لبناء شراكة إستراتيجية واسعة في المجالات العلمية والفكرية والبحثية, خاصة في مجال الدراسات والبحوث المشتركة للنوازل والقضايا المعاصرة من أجل توجيهها وترشيدها, وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.وتسعى المؤسستان عبر هذه الاتفاقية, إلى تعزيز التنسيق والتعاون الذي يقوم به المجمع بين المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال نشر الوعي والمعرفة الإسلامية الصحيحة, وذلك من خلال التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.وأشاد معالي الأمين العام للمجمع بالمكانة التاريخية للأزهر الشريف جامعا وجامعة في جميع المجالات خاصة في مجال البحث العلمي، وإعداد الأجيال المتمكنة من العلوم الشرعية والاجتماعية والطبيعية، فضلا عن تعزيز منهج الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش، معربا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الاتفاقية فرصة سانحة للمجمع للاستفادة من الخبرات والقدرات العلمية التي تزخر بها الجامعة، وذلك من خلال استكتاب الباحثين والباحثات من مختلف كلياتها ومعاهدها للمشاركة في دورات المجمع وندواته ومؤتمراته.من جهته أكد رئيس الجامعة الدكتور سلامة جمعة استعداد الجامعة عبر كلياتها ومعاهدها ومراكزها العلمية لتسخير جميع إمكاناتها لإنجاح هذه الاتفاقية، وتنفيذ بنودها على الوجه الأمثل، منوها بالمكانة العلمية المرموقة والصيت الفكري الجليل الذي يحظى به المجمع داخل الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها، بوصفه نموذجا رائدا للتلاقي الفكري بين علماء الأمّة، وتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسساتها العلمية.// انتهى //23:08ت م0214