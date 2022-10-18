الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسبدأت فعاليات المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات - اليوم - في الرياض بتنظيم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحت رعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وبالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحت شعار "كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام".وأشار رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي، إلى أن استمرار المؤتمر بنسخته السادسة يعد استمراراً لنجاح المؤتمر الخليجي لكفاءة المختبرات، الذي يسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع المختبرات، ويتواكب مع الشكل الجديد للعالم الذي فُرض بعد جائحة كوفيد-19، والأزمات العالمية التي بدأت تظهر ملامحها في مجال الأغذية، وتحديات الاستدامة والسلامة للأغذية على طول سلاسل الإمداد المختلفة، موضحاً أن هيئة التقييس تعمل ضمن خطتها الإستراتيجية على تعزيز الكفاءة الفنية للمختبرات، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية للهيئة 2021 -2025م، وتنفيذ العديد من المبادرات لموائمة وتطوير قطاع المختبرات في الدول الأعضاء؛ ليتواكب مع التوجهات الخليجية لتسهيل التجارة البينية، وتطبيق نقطة الدخول الواحدة، حيث تشكل المختبرات أحد ركائز البنية التحتية للجودة التي ستسهم في استكمال التوجهات لمجلس التعاون لاستكمال آليات السوق الخليجية المشتركة مع حلول عام 2025م.وأعلن أن المجلس الفني للهيئة اتخذ في اجتماعه الـ 53 الذي عقد خلال الفترة من 9 - 10 أكتوبر الجاري قراراً بإنشاء اللجنة الخليجية التوجيهية للمختبرات، التي ستمثل المظلة الخليجية للعمل على تعزيز كفاءة المختبرات، وفق آليات تتواكب مع المبادرات المتميزة التي تطبق في بعض الدول الأعضاء، وتسهم بنقل التجارب ورفع الاهتمام بهذا القطاع.وقدم رئيس هيئة التقييس شكره وتقديره للدكتور القصبي على رعايته للمؤتمر، ولمعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على الدعم والشراكة الإستراتيجية لإقامة المؤتمر، والمساهمة الفاعلة في إنجاحه، ولأجهزة التقييس في الدول الأعضاء كافة، والمشاركين والقائمين على تنفيذ المؤتمر، معبراً عن تطلعاته لأن يحقق المؤتمر النتائج المرجوة منه والتفاعل من قبل المشاركين حضورياً أو عن بعد بفعاليات المؤتمر والفعاليات المصاحبة له.كما ألقيت في حفل الافتتاح عدد من الكلمات الافتتاحية من قبل نائب رئيس المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC ماربل لوبيز، و رئيس المنتدى الدولي للاعتماد IAF إيمانويل ريفا، ورئيس المبادرة الدولية للبنية التحتية للجودة NetQl، والأمين العام للمنظمة الدولية للتقييس ISO سيرجيو موخيكا.وأوضح نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر، أن تنظيم المؤتمر بشراكة إستراتيجية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يأتي في إطار البرامج الإستراتيجية لهيئة التقييس وخلال فترة ترأس المملكة للدورة الحالية، مضيفاً أن العمل الخليجي المشترك يمثل أولوية للمملكة، وأن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تعمل مع شركائها في الدول الأعضاء لتعزيز البنية التحتية للجودة وفق خطط إستراتيجية مدروسة تتواءم مع الخطة الإستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية، والمستهدفات الإستراتيجية لدعم قطاع المختبرات ستسهم في موائمة خدمات المختبرات بين الدول الأعضاء، وتحقق أهداف العمل الخليجي المشترك، وسنستمر في تقديم كافة سبل الدعم التي تدعم وتعزز هذا المجال.وأشار إلى أهمية أنشطة الفحص والاختبار ضمن منظومة البنية التحتية للجودة التي تشكل ركيزة أساسية داعمة للقطاعات الاقتصادية والتجارية، حيث تسهم أنشطة الاختبار والفحص في قياس جودة وسلامة وكفاءة المنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة والمنطقة، وتوفير البيئة الداعمة لإزالة العوائق الفنية أمام حركة التبادل التجاري، وحماية صحة وسلامة المجتمع والبيئة، مؤكداً أهمية أنشطة اعتماد المختبرات في المنطقة لضمان الوصول إلى العالمية بما يخدم المنظومة الخليجية في تحقيق التكامل وتوسيع نطاق الأعمال.وأضاف المهندس العسكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قطعت شوطاً كبيراً في تطوير قطاع المختبرات والعمل على تعزيز كفاءتها سواءً من حيث الجانب التشريعي أو توفير بيئة العمل والخدمات المساندة التي تمكن هذا القطاع من النمو والتطور ومواكبة التقدم الحاصل في القطاعات المختلفة بالمملكة وفق رؤية 2030م.وأشار معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي في كلمة بالنيابة عن معالي وزير التجارة، أن انعقاد هذا المؤتمر بالمشاركة الدولية الواسعة من منظمات دولية وإقليمية مختصة في مجال المختبرات وسلامة الغذاء ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء حول العالم هي فرصة لتوفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، وتحفيز المختبرات لتعزيز كفاءتها الفنية لأنشطتها من خلال تطبيق المواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وزيادة المعارف للمختصين بالمختبرات الخليجية، موجهاً الدعوة لكل المختبرات المختصة للاستفادة من هذه الجهود والتكامل وتبادل الخبرات والممارسات بما يحقق الأهداف المنشودة، ويعزز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً دعمه الكامل للتوجهات الإستراتيجية لهيئة التقييس لتعزيز العمل الخليجي وتحقيق آليات السوق الخليجية المشتركة، ومنها تحقيق نقطة الدخول الواحدة وتسهيل التجارة البينية.كما عبر عن تطلعاته في أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر في تعزيز الكفاءة للمختبرات العاملة بالدول الأعضاء لتكون وسيلة للتحقق من مطابقة وسلامة المنتجات، بما يسهل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ويعزز مؤشرات المطابقة بأسواقنا الوطنية والسوق الخليجية المشتركة.وأضاف: "إننا في المملكة نسعى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وفق برامج تحقق للمجتمع حياة صحية عالية الجودة ضمن بيئة مميزة جاذبة تفتح أبواب على المستقبل الواعد في قطاعات مختلفة، ويعد قطاع مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة ضمن هذه المستهدفات التي سنعمل مع شركائنا لتعزيز تواجدها وبما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، والدعم والتمكين الذي تحظى به المملكة في قطاعاتها المختلفة من سمو ولي العهد قائد الرؤية، فهي تفتح آفاق المستقبل لكل القطاعات، ولا شك أن قطاع المختبرات سيكون له الاهتمام الوافر منها لتعزيز البنية التحتية للجودة".وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي قطعتها هيئة التقييس الخليجية لتعزيز البنية التحتية للجودة بالشراكة مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، قائلاً: "نحن على ثقة من دور هذه المؤتمرات بالخروج بتوصيات ستسهم في وضع رؤى ومستهدفات للخطط الإستراتيجية تتواكب مع احتياجات وتحديات المرحلة للعمل الخليجي المشترك، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الدعم الذي يقدمه للعمل الخليجي المشترك والرؤية التي يتم العمل بها من خلال المجلس الأعلى للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".شارك في المؤتمر نخبة واسعة من الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي في مجالات المختبرات والتقييس، كما يشارك في الجلسات والفعاليات المصاحبة أكثر من 40 خبيراً من 25 دولة، وتمثيل عالي المستوى من المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات التقييس كالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وأجهزة التقييس الوطنية وأجهزة سلامة الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويُعد المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات منصة للمختصين في المنطقة لتبادل الخبرات ومعرفة أبرز التوجهات والتقنيات الجديدة، وفرصة استثنائية للمختصين والعاملين في قطاع الفحص والمعايرة للتواصل ومناقشة التوجهات الحديثة وأبرز حلول تحديات قطاع المختبرات، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الآنية والمستقبلية، من أهمها توفير مساحة للتواصل والحوار بين المختبرات العاملة في الدول الأعضاء، والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات في الدول الأعضاء، وكذلك استقصاء حاجات المختبرات وأولوياتها من برامج اختبارات الكفاءة، ودعم الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعريف بتجربة المختبرات الخليجية المتميزة.ويتناول المؤتمر في ستة محاور جميع الجوانب المتعلقة بكفاءة المختبرات ودورها في استدامة وسلامة الأغذية. وتكشف أوراق العمل كيفية أنّ اختبارات الكفاءة أداة مهمة للتنافسية والابتكار وتطوير الصناعة، كما تم استعراض تعزيز البنية التحتية للجودة لاستدامة الأغذية، وكذلك التشريعات المنظمة للأغذية واختباراتها، من قبل المنظمات والخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.كما تناول المؤتمر دور المختبرات في تعزيز سلامة الأغذية ضمن السوق الخليجية المشتركة من خلال مشاركة الأجهزة الخليجية والوطنية المختصة بدول المجلس، وكفاءة المختبرات والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 واستعراض تجارب وأوراق عمل توضح الواقع الحالي والمستقبلي للمختبرات والشكل الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19، وكيف أثرت على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى استعراض دور الاعتماد لكفاءة المختبرات بما يعزز سلامة واستدامة الغذاء ودوره في إثبات كفاءة المختبرات.//انتهى//23:19ت م0215