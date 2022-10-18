القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستواصلت لليوم السابع على التوالي منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر حالياً وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.وتمكن المنتخب الهندي في منافسات 25 متراً مسدس فرق مختلط ناشئين من تحقيق الميداليتين الذهبية والبرونزية فيما حصل منتخب الصين على الفضية.وفي منافسات 50 متراً مسدس رجال فاز المنتخب الصربي بالذهبية والمنتخب الصينى بالفضية والمنتخب الكرواتي بالميدالية البرونزية.وعلى صعيد منافسات 50 متراً مسدس سيدات، تمكن منتخب الصين من الفوز بالذهبية بينما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية ومنتخب أذربيجان على البرونزية.وفي منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق شباب، حقق المنتخب الهندي الميدالية الذهبية والمنتخب الصيني الفضية والمنتخب الأمريكي البرونزية.وفاز منتخب الهند بالميدالية الذهبية فى منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء فرق شابات، بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب المنتخب الصيني والميدالية البرونزية كانت من نصيب المنتخب الفنلندي.كما شهدت منافسات 50 متراً بندقية فردي الرجال، فوز منتخب سويسرا بالذهبية والمنتخب الصيني بالميداليتين الفضية والبرونزية.وفى منافسات 25 متراً مسدس فرق شباب، نجحت الصين في حصد الذهبية وفازت كوريا الجنوبية بالميدالية الفضية والمنتخب الهندي بالبرونزية.وفي ختام منافسات اليوم أقيمت منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء فرق فتيات، وحصل على الميدالية الذهبية منتخب الهند، بينما فاز منتخب الصين بالفضية ومنتخب كوريا الجنوبية بالبرونزية.//انتهى//23:21ت م0217