القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسانطلقت صافرة منافسات الدوري المصري لكرة القدم موسم 2022 - 2023 اليوم، معلنةً بدء الحصاد النقطي للفرق المشاركة.وشهدت أول منافسات الجولة الأولى, فوز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه فريق أسوان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أسوان الرياضي، ليحصد الاتحاد السكندري أول ثلاث نقاط له.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق البنك الأهلي أمام ضيفه فريق فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ليمنح التعادل الفريقين نقطة واحدة في جدول ترتيب.وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، حاصداً النقاط الثلاث الأولى له, في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.//انتهى//23:28ت م0219