الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم - اليوم - في أبوظبي المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق شهر نوفمبر المقبل.وعقد المدير الفني إيرڤي رينارد ومدير المنتخب حسين الصادق اجتماعًا مطولاً مع لاعبي الأخضر، وذلك لشرح برنامج المرحلة الحالية والمقبلة وإيضاح التعليمات، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستعداد الأمثل للجميع بما يحقق الهدف الذي من أجله أقيمت المرحلة الحالية.وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يشارك اللاعبون المصابون سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله مادو، سامي النجعي في التدريبات الجماعية لمتابعة حالتهم الصحية من قبل الجهاز الطبي بالمنتخب لوضع برنامج تأهيلي وخطة علاجية لهم بما يتفق مع المرحلة القادمة.// انتهى //23:28ت م0220