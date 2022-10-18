جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, انطلاق فعاليات "جولة مسك" بجدة، والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ19 من شهر أكتوبر الحالي.واطّلع سموه على الفعاليات المصاحبة للمعرض التفاعلي لـ"جولة مسك"، والذي يُقدّم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة وجهاتها التابعة, كما استمّع سموّه إلى شرح عن الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 30 متحدثاً في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات.وألقى الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر بن حمود البدر, كلمة رحب من خلالها بسمو أمير منطقة مكة المكرمة وتشريفه للجولة التعريفية, مستهلّا الدكتور البدر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسة مسك تقف على ذكرى تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً بالعطاء والتمكين والإلهام.وقال" نحتفي بعقدٍ كاملٍ من تمكين الشباب وصناعة الأثر، 10 سنوات جسدت حكاية ملهمة بدأت بطموح الداعم الأول للشباب سمو ولي العهد - حفظه الله -، وتُرجم الطموح على أرض الواقع بإيمان سموه وانطلاقاً من رؤيته لتمكين الشباب وتسليحهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من رسم مستقبل أفضل للمملكة والعالم".وأضاف الدكتور البدر:" هذه الرؤية هي حجر الأساس لمسك؛ فبدعمٍ سخيٍ من سمو ولي العهد تأسست مسك فصنعت الفرق في حياة الملايين من الشباب، فخلال 10 سنوات استطاعت برامج ومبادرات مسك أن تخلق الفرص لملايين الشباب لاستثمار طاقاتهم الكامنة وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية، حيث لامست أكثر من (5,500,000) مستفيد، وصنعت قادة ملهمين قادرين على إيجاد أفضل الحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، فمثلاً من خلال برنامجنا النخبوي (قادة 2030), خلال عام واحد تخرج 180 قائداً مؤهلاً حتى الآن, كما استطاعت مسك أن تدعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة بما يعزز الاقتصاد الوطني من خلقٍ لوظائف ورفع للقيمة السوقية للشركات الناشئة, واستطاعت مسك أن تُسهم في بناء القطاع الثالث بتمكين المنظمات الشبابية غير الربحية بما يضمن استدامة المجتمع ويُعظّم أثر العطاء والمشاركة المجتمعية".يُذكر أن فعالية "جولة مسك" التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان تتضمن عروضاً تفاعليةً وجلسات حوارية وحلقات نقاش تتيح للمستفيدين التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج المؤسسة.// انتهى //23:45ت م0222