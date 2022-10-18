نيويورك 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%, ليغلق عند 30523.80 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%, ليغلق عند 10772.40 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%, ليغلق عند 3719.98 نقطة.//انتهى//23:47ت م0223