واشنطن 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مليوني دولار لتمويل الإغاثة الطارئة للمحتاجين في كوبا جراء تأثير إعصار إيان.وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي اليوم، أن المساعدات المقدمة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تتضمن مساعدات إنسانية حاسمة للشعب الكوبي الذين دمرت العاصفة مجتمعاتهم.وأفاد برايس، أن بلاده ستواصل مراقبة الاحتياجات الإنسانية وتقييمها بالتنسيق مع شركائها الموثوق بهم والمجتمع الدولي.//انتهى//23:49ت م0224