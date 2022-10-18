غزة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال مواجهات متفرقة شهدتها مدن الضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الغاشم، إضافة إلى انتهاكات احتلالية أخرى بحق المزارعين في قطاع غزة.وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية نقلاً عن مصادر محلية إلى إن عدداً من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الغاشم في قرية (دير شرف) غرب نابلس.وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الفلسطينيين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.بدورها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع حالتي إصابة بالرصاص خلال المواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة (بيتا) جنوب نابلس.يأتي ذلك في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الغاشم تشديد إجراءاتها وحصارها العسكري لنابلس عبر إغلاقها حاجز (حوارة) جنوب المدينة للخارجين منها فيما نصبت حواجز أخرى على امتداد شوارع رئيسة.من جهته أفاد الناشط عايد غفري في تصريح صحفي أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ببلدة (سنجل) شمال مدينة رام الله عقب اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهم أثناء حراثتهم لأراضيهم المهددة بالاستيلاء مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.ووفقاً لتقارير صحفية محلية بمدينة الخليل فقد واصل جيش الاحتلال الغاشم انتهاكاته بحق الفلسطينيين وأطلق النار تجاه ثلاثة عمال مما أدى إلى إصاباتهم بالقرب من جدار الفصل العنصري، وقام باعتقالهم.وكان جيش الاحتلال قد أطلق في وقت سابق اليوم قنابل الغاز تجاه المزارعين ببلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة أثناء قيامهم بفلاحة أراضيهم مما أجبرهم على تركها والعودة إلى منازلهم دون وقوع إصابات.//انتهى//23:50ت م0225