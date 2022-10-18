دوشنبه 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسشاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى "التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين" والمنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، اليوم.ورأس وفد المملكة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان .وبدأت أعمال المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بكلمة لفخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، وبحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة ممثلي أكثر من 50 دولة.وقد ألقى السفير الرشيدان كلمة المملكة، استعرض خلالها جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله على المستويين الإقليمي والعالمي، وأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.وأوضح أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا بالمثابرة والتعاون من خلال مشاركة المجتمعات والمنظمات الدولية والإقليمية بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها تماماً، مشيراً إلى دعم المملكة لجميع الوسائل التي من شأنها القضاء على التنظيمات الإرهابية وفقاً للقانون الدولي وقرارًا مجلس الأمن وأنظمتها الوطنية.// انتهى //00:37ت م0001