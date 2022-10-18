الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق وتحقيق التنمية والسلم الشامل.جاء ذلك خلال لقاء معاليه، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها دول المجلس بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن.// انتهى //01:01ت م0003