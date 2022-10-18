الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسقدم ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة في يومه الثالث مواهب سعودية واعدة في الفنون المسرحية .وبدأت فعاليات الملتقى باستضافة "ليوان المعذر" للمخرج والممثل أسامة القس للحديث عن مفهوم الابتكار في المسرح والعروض المبتكرة وطرح عدة محاور (الإبتكار والسينوغرافيا في مكان العرض وأداء الممثلين وتعاملهم في هذه العروض)، إضافة إلى تقديم مسرحية "الظل" للمؤلف وليد النحاس ومن إخراج تركي باعيسى ، ومسرحية "كاتب مأجور" للكاتب ثامر الحربي ومن إخراج المنذر النغيص.وأشادت عضوة لجنة التحكيم حليمة المظفر بمميزات الملتقى للضوء الذي يسلطه على المواهب الشابة، مؤكدة أن هذه التجارب تقدم في المستقبل أعمالاً ذات أهميه ،مقدمة نصحها للشباب والشابات بالمثابرة والتطوير وسقل هذه المواهب بدراسة المسرح للوصول إلى الاحتراف.// انتهى //01:02ت م0005