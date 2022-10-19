صبيا 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستفقد رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس محمد بن محسن الخرمي، عدد من المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها بالمحافظة.وشملت الجولة مشروع تطوير الملعب الرئيس، ومشروع تطوير المجاورات السكنية بحديقة المحمدية، وزيارة لمركز صالات الاحتفالات وعدد من المشروعات البلدية.والتقى المهندس الخرمي خلال الجولة بمقاولي ومهندسي المشاريع، وبحث أهم الملاحظات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع، حاثا على سرعة تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة ومراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع.// انتهى //02:37ت م0007