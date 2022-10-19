كانبرا 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساعلن وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ الاسترالي بات كونروي في بيان صادر عن مكتبه ان الحكومة الاسترالية ستقدم حزمة تمويل بقيمة 72 مليون دولار استرالي لدعم التعافي الاقتصادي في فيجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.وقال البيان "الحكومة الاسترالية ملتزمة بتعميق وتعزيز العلاقات مع دول المحيط الهادئ ، بما في ذلك من خلال الشراكات لتوفير مشاريع البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل المحلية".// انتهى //06:52ت م0011