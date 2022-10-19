حفر الباطن 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بالمحافظة أمس، التقرير السنوي لإدارة مرور محافظة حفر الباطن لعام ١٤٤٣هـ ، الذي قدّمه مدير إدارة المرور العقيد ظافر سعد الشهري.وأستعرض التقرير السنوي جهود إدارة المرور التي تبذل في التوعية المرورية بشكل يومي ودوري من أجل سلامة الجميع من أخطار الحوادث المرورية المميتة، مبيناً انخفاضاً في نسبة حوادث الوفيات والإصابات مقارنة بالفترات السابقة من خلال تطبيق الخطة المرورية والعمل بشكل دوري على المواقع التي تشكل خطراً على السلامة المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال.وأشار التقرير إلى عدد الكاميرات المستخدمة لرصد مخالفة الجوال وعدم استخدام حزام الأمان ومواقع تركيبها والتي تهدف إلى المحافظة على السلامة العامة.وأشاد سمو محافظ حفر الباطن بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مرور المحافظة التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى قائدي المركبات بجميع أعمارهم، مشدداً على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.// انتهى //07:05ت م0012