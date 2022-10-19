حفر الباطن 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن امس ، عددًا من المراكز الجنوبية بالمحافظة والتي شملت ( القيصومة ، المتياهة الجنوبية، أم قليب، مناخ ) والتقى برؤساء المراكز ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.وكان في استقبال سموه عند وصوله، رؤساء المراكز وعدد من وجهاءها والمواطنين, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.وأكد سموه خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.// انتهى //07:15ت م0014