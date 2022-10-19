الطائف 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساقامت وكالة شئون الرياضة والشباب ممثلةً في الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورشة عمل عن مفهوم التطوع وبناء فريق العمل التطوعي، نفذها مكتب وزارة الرياضة بالطائف، وسلط البرنامج الضوء من خلال ورش عمل وعلى مدى يومين تحدث فيها المشاركين عن مفاهيم أساسية في التطوع وبناء فريق العمل التطوعي، لاستقطاب الشباب والشابات الراغبين في الانضمام إلى برامج وزارة الرياضة التطوعية.وبدأ البرنامج أولى فقراته بحلقة نقاش في تعزيز مفهوم التطوع، وأهميته ودوره وقيمته، بهدف تشجيع ثقافة العمل الجماعي الإنساني.وتمحورت بعض فقرات البرنامج حول بناء فريق العمل التطوعي، قدم خلالها متحدث الورشة معلومات عن كيفية تكوين وبناء فريق عمل تطوعي وماهي الاحتياجات لتشكيل الفريق التطوعي، والمهام والأعمال التطوعية وضمان سيرها ونشاطها وقربها من الحالات الاجتماعية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض تنفيذ العديد من المشاريع النوعية التطوعية والتي عادت بنفعها على المجتمع المحلي بالمحافظة ، بالاضافة الى تحقيق أهداف طموحة عبر نشر ثقافة العمل التطوعي وانشطته، الى جانب أساسيات تحقق قفزات نوعية ومميزة في مسارات وأنشطة التطوع وتقديم خدمات وفق منظور متميز.// انتهى //07:16ت م0015