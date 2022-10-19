حفر الباطن 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه بالمحافظة أمس، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام "داكو" المهندس محمد بن على الحسني.وأستمع سموه لشرح عن المراحل النهائية لمشروع مطار القيصومة الإقليمي بحفر الباطن، واستعرض الحسني الخطة التشغيلية للمطار .كما قام سمو محافظ حفر الباطن، بجولة تفقدية على جاهزية افتتاح مشروع المطار يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام وعدد من القيادات الأمنية والخدمية بالمحافظة .ونوّه سموه بما يحظى به الطيران المدني من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة - أيدها الله- والذي أسهم في تطور ونمو الطيران المدني .من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام عن شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن على ما قدمه من توجيهات سديدة.// انتهى //07:52ت م0019