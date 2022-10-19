الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول للفصل الثاني من هذا العام التدريبي 1443 - 1444 هـ في مرحلة البكالوريوس المسائي في تخصصات تقنيات محاسبية و إدارة الأعمال وذلك على بوابة "قبولي" حتى يوم الخميس 24 ربيع الأول الموافق 20 أكتوبر.ويبدأ القبول في مرحلة الدبلوم الصباحي يوم الأحد القادم 27 ربيع الأول الموافق 23 أكتوبر ولمدة خمسة أيام في تخصصات متعددة تضم تخصص التجميل والعناية بالبشرة والعناية بالشعر ضمن قسم تقنية التزيين والتجميل , وتخصصات الموضة وتصميم الأزياء وإنتاج وتصنيع الأزياء ضمن قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء, وتخصصات قسم التقنية الإدارية والمالية التي تشمل أربع تخصصات وهي تقنيات الأعمال المكتبية وتقنيات محاسبية والتسويق والابتكار و الموارد البشرية, أما الدبلوم المسائي فالتخصصات المتاحة هي تقنيات الأعمال المكتبية وتقنيات محاسبية والموارد البشرية وتخصص الموضة وتصميم الأزياء.// انتهى //07:55ت م0020