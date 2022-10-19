إسلام آباد 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان تضامنها مع قيادة المملكة العربية السعودية في أعقاب التصريحات التي صدرت ضدها في إطار قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+)، وتأييدها لموقف المملكة بشأن تجنب تقلبات السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي.واهتمت بتأكيد قيادة الجيش الباكستاني ثقتها في نظام القيادة والتحكم الذي يضمن سلامة البرنامج النووي الباكستاني، وارتياحها لمستوى الترتيبات الأمنية المتعلقة بالأصول الإستراتيجية للبلاد.ونشرت صحف إسلام آباد مطالبة باكستان من المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية المتكررة، والدفع تجاه حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وتابعت تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان، حيث تستمر جهود الإغاثة وإعادة تأهيل المتضررين الذين شردتهم الفيضانات.وتناولت صحف باكستان إشادة البرلمان العربي بإلغاء أستراليا اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وترحيب منظمة التعاون الإسلامي بذلك.// انتهى //09:12ت م0022