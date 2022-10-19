صوير 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, جولاته التفقدية على محافظات ومراكز المنطقة لتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة المشروعات وسير العمل والارتقاء بالخدمات بزيارة مركز صوير اليوم.واستهل جولته باستقبال رئيس مركز صوير ناصر بن سعود السهلي، وناقش سموه ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم وآلية تفعيل الخطط التطويرية لتحسين الخدمات، مؤكداً على الدور المناط في متابعة الأعمال وسير العمل, حاثاً على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //09:43ت م0023