القاهرة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على زيادة حجم الصادرات، موضحًا أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى إعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وكذلك ترحيب فلسطين وجامعة الدول العربية بهذا القرار، الذي يعكس التمسك بالقانون الدولي.وتناقلت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خروج الوضع في إثيوبيا عن السيطرة بعدما بلغ العنف والدمار مستويات مقلقة، مناشدًا جميع الأطراف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.وسلطت صحف القاهرة الضوء على إعلان الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية السبت المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة.// انتهى //10:14ت م0024