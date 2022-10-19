مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة شؤون المعارض والمتاحف في المعرض الفني المتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة في ملتقى إضاءة جدة.وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يهدف إلى تعريف الوفود المشاركة في هذا المؤتمر بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف من خلال الوكالة العامة لشؤون المعارض والمتاحف.وأشار إلى أن المشاركة في المعرض تمثلت بعرض عربات التنقل بمراحل تطورها، والعصا الخاصة بالمكفوفين، والمصحف الإلكتروني بلغة برايل، والكتب بلغة برايل، وبعرض مجسم للتوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وأيضًا قطعة من الحزام لكسوة الكعبة المشرفة ومجموعة من أطياب الكعبة والأدوات المستخدمة في غسيل الكعبة، كما تمت المشاركة بفيلم تعريفي عن كيفية حياكة كسوة الكعبة, كما شملت مشاركة الرئاسة على منسج لكسوة الكعبة المشرفة يتيح للضيوف والزوار المشاركة في عملية النسج والتعرف على الجهود المبذولة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، بالتعاون مع منسوبي وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، ووكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية والإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ووكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.// انتهى //10:17ت م0025