المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستنظّم جامعة طيبة مسابقة "التقط العلم" المختصّة في مجال الأمن السيبراني, وذلك خلال المدة من 27-30 أكتوبر الجاري, وتستهدف طلبة الجامعات, والمختصين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني.وبيّنت جامعة طيبة أن المسابقة التي تعدّ الأكبر والأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة تقام ضمن سلسلة فعاليات توعوية ولقاءات علمية ومسابقات نظمتها الجامعة خلال شهر أكتوبر الجاري للتوعية بالأمن السيبراني, وتختص بمجال الأمن السيبراني، وتحاكي بيئة تقنية حقيقية يتنافس فيها الأفراد أو الفرق ضد بعضهم البعض, وتتضمن تحدّيات بمستويات مختلفة تحت موضوعات متعددة مثل: (التشفير, والهندسة العكسية, واختراق الويب والشبكات, والبرمجة).وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات في مجال الأمن السيبراني, والكشف عن الطاقات الإبداعية في هذا المجال وتحفيزها, وتبادل واكتساب الخبرات السيبرانية, وزيادة الوعي بالأمن السيبراني للمجتمع المعرفي, وإبراز المواهب الشابة.// انتهى //10:19ت م0026