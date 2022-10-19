مسقط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستلقّى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، رسالة خطيّة من رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وتسلّم الرسالة وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال لقائه اليوم، بمبعوث الرئيس المالديفي وزير الخارجية عبد الله شاهد.وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون في كافة المجالات التي تخدم البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //10:29ت م0030