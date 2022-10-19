طوكيو 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم، على أثر المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية؛ نتيجة تحقيق بعض الشركات الأمريكية نتائج مالية قوية.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.37 في المئة، ما يعادل 101.24 نقطة، ليصل عند مستوى 27257.38 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 3.62 نقاط، ما نسبته 0.19 بالمئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,905.06 نقاط.// انتهى //10:32ت م0032