الرباط 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي أعلن بالرياض عن تضامن بلاده مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من قرارات في سياستها الخارجية.واهتمت بتصريحات وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الذي أشاد بنتائج الجهود التي يبذلها المغرب وبلاده في محاربة الهجرة غير النظامية.وتطرقت صحف الأربعاء إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في إثيوبيا يخرج عن السيطرة، مع إعلان أديس أبابا عزمها على استعادة السيطرة على مواقع تابعة للحكومة في إقليم تيغراي مع استعدادها لمحادثات سلام.وأشارت إلى إعراب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن أسفها لارتكاب أخطاء في الملف الاقتصادي، وتأكيدها أنها ستبقى في منصبها للوفاء بالتزاماتها على صعيد المصلحة العامة.وتابعت صحف الرباط تداعيات أزمة الوقود التي تفاقمت في فرنسا، وتقديم المفوضية الأوروبية في بروكسل تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في الأسواق.// انتهى //10:33ت م0033