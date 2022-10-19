مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً أعمال مؤتمر ومعرض مكَّة المكرمة الدَّولي السَّابع عشر لطبّ الأسنان في جامعة أمِّ القرى, برعاية معالي وزير التَّعليم الأستاذ يوسف البنيان ويستمر لمدة ثلاثة أيام في رحاب الجامعة.وبيَّن الرَّئيس التَّنفيذي للمؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي أنَّ المؤتمر يستضيف أبرز أطباء وأساتذة طبِّ الأسنان من أنحاء العالم، بالإضافة إلى متحدثين من الدُّول العربيَّة والإسلاميَّة، وكذلك من أمريكا وبريطانيا وآسيا، إلى جانب أساتذة الجامعات والاستشاريِّين السُّعوديين في مجال طبِّ الأسنان وعلومه ويضمّ المؤتمر 6 محاور رئيسية، يتم خلالها تقديم: 36 محاضرة، و 12 ورشة عمل، وعرض ما يقارب 150 ملصقًا علميًّا في المعرض المصاحب.وتتضمَّن المحاور, الوقاية في طبِّ الأسنان، والمفاهيم في الوقاية من تسوُّس الأسنان، وطبّ أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان والحشوات والتَّركيبات التَّجميليَّة في طبّ أسنان الأطفال؛ إضافة إلى الجديد في تقنيات زراعة الأسنان وجراحة الوجه والفكّين.وأفاد رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أنَّ المؤتمر يُعنى بتخصص حيوي، ويستعرض أهم المنجزات البحثيَّة والتقنيَّة في مجال طبّ الأسنان؛ مشيرًا إلى علاقة المؤتمر بالخُطَّة الإستراتيجيَّة لجامعة أمِّ القُرى 2027 فيما يتعلق بتعزيز البحث العلمي والبحوث البينيَّة، ورفع مستوى إسهام الطَّلبة وأعضاء هيئة التَّدريس في خدمة المجتمع بأبحاثهم العلميَّة، فضلًا عن تطوير القدرات البشريَّة؛ بما يتماشى مع توجهات رؤيتنا الوطنية.// انتهى //10:37ت م0034