رفحاء 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسدشّن مستشفى محافظة رفحاء المركزي ممثلاً بقسم الأشعة اليوم, حملة شهر أكتوبر 2022 للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "رايتك وردية ", بحضور مدير المستشفى المركزي محمد الشمري, وذلك في صالة البوابة الرئيسية بالمستشفى.وأوضح مدير المستشفى المركزي محمد الشمري أن الحملة تستهدف النساء من عمر 40 سنة فما فوق على إجراء الكشف المُبكر للوقاية من سرطان الثدي، والتشجيع على إجرائه, وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المعلومات الصحية السليمة, تماشياً مع أهداف الحملة، مؤكداً أن الفحص المبكر هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحلة الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% وتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك عبر جهاز الماموغرام الذي يكشفها قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.وأشار إلى أن الحملة تشتمل على معارض وأركان توعوية فضلاً عن تنفيذ حزمة من الشراكات مع القطاع الخاص والبرامج والأعمال والفعاليات التوعوية الصحية لمرض سرطان الثدي ومشاركة المجتمع في الجانب التوعوي والحث على التوجه لعمل الكشف اللازم.// انتهى //10:40ت م0035