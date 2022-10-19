بريدة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنقاذ حياة امرأة حامل في أسبوعها الـ 30، جرى تحويلها من مستشفى الزلفي، وهي تعاني من نزيف في الرحم، وبعد أن تم عمل أشعة رنين مغناطيسي لها تبين وجود المشيمة المندخلة، حيث تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من إجراء عملية قيصرية للمريضة، استغرقت ساعتين تكللت بالنجاح والجنين بحالة صحية جيدة.يذكر أن إحصائية العمليات بمستشفى الولادة والأطفال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، بلغت (5173), شملت ما بين 2985 عملية مجدولة، و 2188 عملية طارئة، وكان عدد عمليات النساء والولادة 4041, فيما بلغت عمليات الأطفال 1132 عملية جراحية.// انتهى //10:41ت م0036