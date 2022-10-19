المدينة المنورة 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنظّمت أكاديمية المسجد النبوي أمس, برنامج "المسجد النبوي .. قصة ومعالم", وذلك بمبنى أكاديمية المسجد النبوي.واستعرض اللقاء تاريخ ومعالم المسجد النبوي, وأبرز الجهود والخدمات المقدمة للمصلين في المسجد النبوي ومرافقه من خلال القطاعات والإدارات العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, والتوسعات التي شهدها المسجد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين في رحابه وساحاته, إضافة إلى تعريف قاصدي المسجد النبوي حول كيفية الاستفادة من الخدمات, وكيفية الحصول عليها.// انتهى //10:46ت م0037