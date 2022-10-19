الرياض 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستنطلق في الرياض غدًا فعاليات مؤتمر البصريات السعودي السابع، والمؤتمر الإقليمي الثالث لمجلس بصريات دول شرق المتوسط خلال المدة من 24 - 26 ربيع الأول الجاري, بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا من مختلف الدول وأكثر من 80 ورقة علمية.ويهدف المؤتمر الذي يعقد سنويًا إلى بحث آخر المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويره، بمشاركة متحدثيين مختصين من داخل المملكة وخارجها، وسيضم ورش عمل متنوعة، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال البصريات.وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يضم أحدث ماتوصلت له التكنولوجيا والتقنية في مجال البصريات وعلوم الرؤية بمشاركة عدد من الجهات والشركات المتخصصة في البصريات.وسيستهدف المؤتمر المتخصصين في مجالي البصريات والوقاية من العمى.ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل فحص وعلاج أمراض القرنية وتصحيح العيوب الانكسارية, واستعراض آخر المستجدات في ضعف النظر الشديد وتأهيلهم، وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.// انتهى //10:47ت م0038