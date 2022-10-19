نجران 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واستنظم جامعة نجران ممثلة في كلية الصيدلة بنات، بالتعاون مع عمادة شؤون الطالبات غداً، فعالية توعوية وندوة تثقيفية عن سرطان الثدي، تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الثدي بعنوان "رايتك وردية"، وذلك في مبنى عمادة السنة التحضيرية "البهو الرئيس".وأوضحت الجامعة أن الندوة والفعالية المصاحبة تهدفان لتعزيز دور التوعية والتثقيف لسيدات المجتمع بمدينة نجران، وتعريفهم بكيفية الفحص الذاتي والأعراض والمسببات لسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية، ودورها في مكافحة المرض والحيلولة دون تفشيه، إضافةً إلى الاستفادة من البرامج والفعاليات المقدمة في هذا الشأن، ودور المعلومات والإرشادات الطبية في تعزيز الصحة، ورفع نسبة الوعي المجتمعي.// انتهى //10:51ت م0039