صوير 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في صالة الاستقبال بمركز صوير اليوم، بمديري القطاعات الخدمية والأمنية، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية الدورية على مختلف محافظات ومراكز المنطقة؛ لمتابعة الأداء ومعالجة الملاحظات وتلبية احتياجات المواطنين.واطلع سمو أمير المنطقة على الجهود المبذولة من الجهات الخدمية والأمنية بالمركز، وجرى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات الخدمية، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المركز، كما استمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.وأكد سموه خلال اللقاء مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها، وتحقيق رؤية المملكة 2030م, وحرصه على كل مايسهم في تطور المركز وتحقيق تطلعات الأهالي.// انتهى //11:06ت م0040