نجران 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسنفّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع المفروشات والأثاث المكتبي؛ وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران, ومحافظة حبونا.وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 71 منشأة تجارية تعمل في نشاط بيع المفروشات والأثاث المكتبي، تم خلالها إنذار 4 منشآت، فيما تجاوزت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها 50%.ودعت اللجنة أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنباً لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.// انتهى //11:10ت م0041