حائل 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسحقق مهرجان مزاد الإبل في تربة حائل, الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل في اليوم الثاني من المهرجان ارتفاعاً في المبيعات وصل إلى أكثر من 500 ألف ريال.ويعد حراج مزاد الإبل مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي، ويضم 250 شبكاً تستوعب 3 آلاف متن تتراوح أسعار المتن الواحد فيه ما بين 10 إلى 100 ألف ريال.كما تتراوح أسعار الرحول أو الذلول ما بين 2500 إلى 1500 ريال, وشهد مزاد الحراج الخارجي مبيعات أكثر من 60 ألف ريال وسجل المزاد الخارجي دخول أكثر 26 متناً, وسجلت شبوك ملاك الإبل في مواقعهم أكثر من 400 ألف ريال.وقال فهد التميمي أحد ملاك الإبل: "إن الاستعداد المبكر والمتميز للمزاد والمهرجان، والتسويق له قبل انطلاقه، كان له دور أساسي في استقطاب المهتمين بالإبل في المملكة ، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي كان لها دور في تحول الأنظار نحوه، ومن أبرز المحفزات التي جعلت مهرجان الإبل يحقق نجاحات اقتصادية تنوع الفعاليات التي شملها الحدث، ناهيك عن المساحة الكبير لتعكس حجم وأهمية المهرجان وليكون حدثًا كبيراً ينتشر صداه داخل المملكة وخارجها.// انتهى //11:14ت م0042