الجبيل الصناعية 23 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 19 أكتوبر 2022 م واسكرّم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، أمس، ثلاثة باحثين بتعليم الهيئة سُجلوا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية التي تصدرها سنوياً لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من 149 دولة تشمل جميع التخصصات العلمية طبقًا لتصنيف الجامعة الأمريكية.وتهدف الإدارة العامة للتعليم بالجبيل أن تكون معياراً للتميز التعليمي والأكاديمي محلياً وإقليمياً، وانطلاقاً من الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تهيئة البنية التحتية لتكون مدنها جاذبة للاستثمارات الصناعية وتأكيداً لأهمية الاستثمار في العنصر البشري القائد لهذه الثورة التنموية لتحقيق مستهدفات البحث العلمي والابتكار التي تحقق أهداف ورؤية المملكة 2030.وضمت القائمة كلاً من الدكتور علي الحوري تخصص اللغويات، والدكتور حامد صابر تخصص الهندسة الميكانيكية، والدكتور نضال أبو ثابت تخصص تقنية البوليمرات.وفي السياق ذاته ، كرّم معالي المهندس السالم فريق مدرسة الإمام عاصم الابتدائية بالهيئة الملكية بالجبيل المتأهل إلى نهائي الأولمبياد العالمي للروبوت 2022 في ألمانيا بعد تحقيقهم المركز الأول على مستوى المملكة في تصفيات سابك للأولمبياد العالمي (فئة مهام الروبوت) أبطالنا علماء المستقبل، كما كرّم المعلمين والطلاب المشاركين في تصفيات سابك للأولمبياد العالمي.ويأتي ذلك استمرارًا لتميز مدينة الجبيل الصناعية بجودة التعليم حيث حصلت على جائزة اليونسكو العالمية لأفضل مدن التعلم لعام 2021م.// انتهى //11:19ت م0043